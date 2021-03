Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Orne, Tourouvre au Perche Marché de Noel Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

Tourouvre au Perche

Marché de Noel, 4 décembre 2021-4 décembre 2021, Tourouvre au Perche. Marché de Noel 2021-12-04 14:00:00 14:00:00 – 2021-12-05 18:00:00 18:00:00 Salle Robert Giffard AUTHEUIL

Le Comité des Fêtes d'Autheuil organise son marché de Noël. Vente de confitures, miels, vins, foies gras, condiments, bonsais, décorations et gâteaux de noël… Buvette : boissons chaudes, vins chauds, gâteaux.
+33 7 77 88 47 01

Détails Catégories d’évènement: Orne, Tourouvre au Perche Autres Lieu Tourouvre au Perche Adresse Salle Robert Giffard AUTHEUIL Ville Tourouvre au Perche