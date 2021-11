Sury-près-Léré Sury-près-Léré Cher, Sury-près-Léré Marché de Noël Sury-près-Léré Sury-près-Léré Catégories d’évènement: Cher

Marché de Noël Sury-près-Léré, 4 décembre 2021, Sury-près-Léré. Marché de Noël Sury-près-Léré

2021-12-04 10:30:00 – 2021-12-04 18:30:00

Sury-près-Léré Cher Sury-près-Léré Au programme :

– exposants divers

– animation par le « Twirling Bâton Bellevillois »

