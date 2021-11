Marché de Noël Solidaire de Mézidon Vallée d’Auge – 2021 La LOCO, 4 décembre 2021, Mézidon Vallée d'Auge.

Marché de Noël Solidaire de Mézidon Vallée d’Auge – 2021

du samedi 4 décembre au dimanche 5 décembre à La LOCO

**Marché de Noël Solidaire de Mézidon Vallée d’Auge – 2021** Tous à la LOCO, les 4 et 5 décembre 2021 pour participer à la 5ème édition au Marché Solidaire de Mézidon Vallée d’Auge. Plus de 50 exposants seront présents, durant le weekend pour vous proposer leurs créations, de quoi faire le plein d’idées cadeaux avant Noël ! **PROGRAMME DES ANIMATIONS – TOUT AU LONG DU WEEKEND :** * Patinoire proposée par l’association des commerçants Mézidon C’est Canon * Joueur et chanteur d’orgue de barbarie (samedi 4 décembre) * Sculpteur/clown pour les enfants (dimanche 5 décembre) * Animation proposée par les pompiers du Centre de Secours de Mézidon (dimanche 5 décembre) * Photo avec le père Noël * Maquillage pour les enfants * Plein d’autres surprises… Tout au long du week-end, de nombreuses animations seront proposées au profit du Téléthon. Cette année, les organisateurs vous propose comme fil rouge un **”Mézithon”** (Une sorte de marathon) qui partira de la LOCO et qui traversera l’ensemble des communes déléguées du territoire. Chaque participant au “Mézithon” sera invité à parcourir une partie plus ou moins longue du circuit proposé…à pied, à vélo, en trottinette voire à dos de chameau ! **Tombola** proposée par l’association des commerçants Mézidon C’est Canon. De nombreux bons d’achats, à valoir auprès des commerçants de Mézidon Vallée d’Auge seront à gagner ! Tirages de la TOMBOLA de Noël tout le weekend _Samedi 3 décembre :_ * 11h30 : Tirage de la tombola à la LOCO * 16h30 : Tirage de la tombola à la LOCO * 19h00 : Tirage de la tombola à la LOCO _Dimanche 4 décembre :_ * 11h30 : Tirage de la tombola à la LOCO * 16h30 : Tirage de la tombola à la LOCO **Pause Gourmande** * Des crêpes et barbes à papa seront proposées par l’Amicale du Personnel de Mézidon Vallée d’Auge. * Restauration sera assurée par l’USCM Handball **En raison de la pandémie, les visiteurs devront présenter un pass sanitaire pour entrer dans la salle.**

GRATUIT

Marché de Noël Solidaire organisé par la ville de Mézidon Vallée d’Auge au profit du Téléthon

La LOCO rue de la Futaie, Mézidon Canon Mézidon Vallée d’Auge Mézidon-Canon Calvados



