Marché de Noël semi-nocturne Coulonges-sur-l’Autize, 11 décembre 2021, Coulonges-sur-l'Autize.

Marché de Noël semi-nocturne Coulonges-sur-l’Autize

2021-12-11 16:00:00 – 2021-12-11 21:00:00

Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres Coulonges-sur-l’Autize

Organisé par l’UCAI (Union des Commerçants, Artisans et Indépendants de Coulonges sur l’Autize).

Une trentaine d’exposants régionaux vous proposent des idées cadeaux locales et créatives.

Retrouvez également: balades à poney, photo avec le Père Noël, rencontre avec vos super-héros préférés, bar à huîtres, foie gras et crêpes, atelier floral pour les enfants, spectacle de feu à 20h30.

La manifestation aura lieu aux Halles et rue du Commerce à Coulonges sur l’Autize.

Manifestation gratuite.

