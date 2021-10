Vaunac salle des fêtes Dordogne, Vaunac Marché de Noël salle des fêtes Vaunac Catégories d’évènement: Dordogne

Vaunac

Marché de Noël salle des fêtes, 5 décembre 2021, Vaunac. Marché de Noël

salle des fêtes, le dimanche 5 décembre à 10:00

Marché de noël organisé par le club de patchwork de Vaunac.Une quinzaine d’exposants proposant du fait maison petite restauration : gaufres et crêpes proposées par Ariane des glaces. de 10h à 17h Emplacement gratuit, il sera demandé aux exposants d’offrir un lot pour la tombola. Règles sanitaires du moment

Entrée libre

Marché de Noël artisanal salle des fêtes 24800 Vaunac Vaunac Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-05T10:00:00 2021-12-05T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Vaunac Autres Lieu salle des fêtes Adresse 24800 Vaunac Ville Vaunac lieuville salle des fêtes Vaunac