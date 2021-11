Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène Haute-Loire, Sainte-Sigolène Marché de Noël Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène Catégories d’évènement: Haute-Loire

Sainte-Sigolène

Marché de Noël Sainte-Sigolène, 4 décembre 2021, Sainte-Sigolène. Marché de Noël Centre ville, Espace Jean Chalavon Avenue de Marinéo Sainte-Sigolène

2021-12-04 10:00:00 10:00:00 – 2021-12-05 18:30:00 18:30:00 Centre ville, Espace Jean Chalavon Avenue de Marinéo

Sainte-Sigolène Haute-Loire Sainte-Sigolène Le Marché de Noël de Sainte Sigolène, un week-end féerique et familial, où il fait bon rêver, flâner, acheter…mais aussi l’occasion de partager un véritable moment de plaisir ! sploton@sainte-sigolene.fr +33 4 71 66 13 07 Centre ville, Espace Jean Chalavon Avenue de Marinéo Sainte-Sigolène

dernière mise à jour : 2021-11-02 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Sainte-Sigolène Autres Lieu Sainte-Sigolène Adresse Centre ville, Espace Jean Chalavon Avenue de Marinéo Ville Sainte-Sigolène lieuville Centre ville, Espace Jean Chalavon Avenue de Marinéo Sainte-Sigolène