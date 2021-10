Saint-Paul Saint-Paul Hautes-Pyrénées, Saint-Paul Marché de noël Saint-Paul Saint-Paul Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Marché de noël Saint-Paul, 28 novembre 2021, Saint-Paul. Marché de noël 2021-11-28 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-28 17:00:00 17:00:00 au FabLab SAINT-PAUL

Saint-Paul Hautes-Pyrénées Saint-Paul Participez au marché artisanal & gourmand ! L’occasion de passer un bon moment et commencer à trouvez vos cadeaux pour les fêtes de fin d’année. Un food-truck sera présent pour les p’tites faim. -entrée avec le pass sanitaire- dernière mise à jour : 2021-10-16 par OT de Neste-Barousse|CDT65

