Marché de Noël Saint-Pardoux-Soutiers

2021-12-12 – 2021-12-12

Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres Saint-Pardoux-Soutiers Marché de Noël : dimanche 12 décembre 2021, de 10h00 à 18h00 au foyer rural de Saint Pardoux Soutiers.

En présence des producteurs, artisans et créateurs.

