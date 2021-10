Saint-Julien-en-Born Saint-Julien-en-Born Landes, Saint-Julien-en-Born Marché de Noël Saint-Julien-en-Born Saint-Julien-en-Born Catégories d’évènement: Landes

Saint-Julien-en-Born

Marché de Noël Saint-Julien-en-Born, 5 décembre 2021, Saint-Julien-en-Born. Marché de Noël 2021-12-05 10:00:00 – 2021-12-05 18:00:00

Saint-Julien-en-Born Landes Saint-Julien-en-Born Idées cadeaux, mode, bijoux, déco, gastronomie, artisans et commerçants. Le Père Noël sera présent. Petite restauration sur place. Informations et réservations au 06 80 89 18 96 ou 06 22 97 09 80 ou comitedesfetes.stjulien40@gmail.com.

Catégories d'évènement: Landes, Saint-Julien-en-Born
Lieu Saint-Julien-en-Born