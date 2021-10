Marché de noël Saint-Gervais, 6 novembre 2021, Saint-Gervais.

Marché de noël 2021-11-06 – 2021-11-07

Saint-Gervais Gironde Saint-Gervais

La municipalité de Saint-Gervais organise un marché de noël :

Métiers de bouche, stands d’artisans et d’artistes, un stand lettre au Père Noël avec un papier à lettre élaboré par les enfants du périscolaire.

Le dimanche des promenades à poney et une structure gonflable pour les enfants.

Dans le détail, il y aura des métiers de bouche, des stands d’artisans, d’artistes un stand lettre au Père Noël avec un papier à lettre élaboré par les enfants du périscolaire. Le dimanche des promenades à poney et une structure gonflable pour les enfants.

Ouvert le samedi de 10:00 à 19:00 et le dimanche de 09:00 à 17:00.

+33 5 57 43 02 06

Noel (800×600)

dernière mise à jour : 2021-10-21 par