Marché de Noël Ruffec

2021-12-05 10:00:00 – 2021-12-05 18:00:00

Ruffec Indre Ruffec Les amis de l’école de Ruffec vous propose un marché de Noël. Produits du terroir , idées cadeaux, décoration, vin chaud, restauration su r place, présence du Père Noël de 15h à 17h. Les amis de l’école de Ruffec vous propose un marché de Noël. +33 6 73 48 28 37 Les amis de l’école de Ruffec vous propose un marché de Noël. Produits du terroir , idées cadeaux, décoration, vin chaud, restauration su r place, présence du Père Noël de 15h à 17h. © Amis de l’école de Ruffec

dernière mise à jour : 2021-11-04 par Destination Brenne

