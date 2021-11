Ploufragan Ploufragan Côtes-d'Armor, Ploufragan Marché de Noël Ploufragan Ploufragan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Ploufragan

Marché de Noël Ploufragan, 27 novembre 2021, Ploufragan. Marché de Noël Salle municipale des Villes Moisan 2 Place d’Alsace Ploufragan

2021-11-27 – 2021-11-28 Salle municipale des Villes Moisan 2 Place d’Alsace

Ploufragan Côtes d’Armor Ploufragan L’esprit de Noël plane sur Ploufragan avec ses exposants…

Une partie des bénéfices sera reversée au Ploufragan Téléthon.

Restauration sur place et accès au marché selon les normes sanitaire en vigueur. https://alploufraganbasket.com/ L’esprit de Noël plane sur Ploufragan avec ses exposants…

Une partie des bénéfices sera reversée au Ploufragan Téléthon.

Restauration sur place et accès au marché selon les normes sanitaire en vigueur. Salle municipale des Villes Moisan 2 Place d’Alsace Ploufragan

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Ploufragan Autres Lieu Ploufragan Adresse Salle municipale des Villes Moisan 2 Place d'Alsace Ville Ploufragan lieuville Salle municipale des Villes Moisan 2 Place d'Alsace Ploufragan