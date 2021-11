Parfondeval Parfondeval Aisne, Parfondeval Marché de Noël Parfondeval Parfondeval Catégories d’évènement: Aisne

Parfondeval

Marché de Noël Parfondeval, 5 décembre 2021, Parfondeval. Marché de Noël Parfondeval

2021-12-05 – 2021-12-05

Parfondeval Aisne Parfondeval 0 0 0 Parfondeval organise son premier marché de Noël. Une parfaite occasion de faire le tour de ce village classé parmi les plus beaux de France. Le père Noël viendra, il y aura des vacants de Noël, et à 17h un spectacle de clowns musicaux pour tous. Parfondeval organise son premier marché de Noël. Une parfaite occasion de faire le tour de ce village classé parmi les plus beaux de France. Le père Noël viendra, il y aura des vacants de Noël, et à 17h un spectacle de clowns musicaux pour tous. +33 3 23 98 04 54 Parfondeval organise son premier marché de Noël. Une parfaite occasion de faire le tour de ce village classé parmi les plus beaux de France. Le père Noël viendra, il y aura des vacants de Noël, et à 17h un spectacle de clowns musicaux pour tous. CCPT

Parfondeval

dernière mise à jour : 2021-11-15 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Pays de Thiérache

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Parfondeval Autres Lieu Parfondeval Adresse Ville Parfondeval lieuville Parfondeval