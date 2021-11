Outines Outines Marne, Outines Marché de Noël Outines Outines Catégories d’évènement: Marne

2021-11-28 – 2021-11-28

Marché de Noël
28 novembre 2021
Outines, Marne

De 10h à 18h: Artisanat d'Art, objets en cuir, jouets en bois, poteries, Idées cadeaux, savons artisanaux, produits du terroir, dégustation, cartonnages, lampes et abat-jours, pâtisseries maison, buvettes. 

Pass sanitaire obligatoire.

+33 3 26 72 57 60

