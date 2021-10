Mommenheim Mommenheim Bas-Rhin, Mommenheim Marché de Noël Mommenheim Mommenheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Mommenheim

Marché de Noël Mommenheim, 28 novembre 2021, Mommenheim. Marché de Noël Mommenheim

2021-11-28 14:00:00 – 2021-11-28 20:00:00

Découvrez un Marché de Noël au cœur du village de Mommenheim, vous y trouverez des animations et de l'artisanat ainsi qu'un concert de Noël par l'ensemble 2M à 15h30 à l'église Saint-Maurice.

