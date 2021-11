Molières Molières Dordogne, Molières Marché de Noël Molières Molières Catégories d’évènement: Dordogne

Molières

Marché de Noël Molières, 28 novembre 2021, Molières. Marché de Noël Molières

2021-11-28 – 2021-11-28

Molières Dordogne Molières Les petits molières vous convient au marché de noël le dimanche 28 novembre 2021 de 10h à 18h.

Rendez-vous à la salle des fêtes de Molières afin de rencontrer nos producteurs et artisans locaux. > Buvette et restauration sur place.

> Stand école avec objets confectionnés par les enfants. Les petits molières vous convient au marché de noël le dimanche 28 novembre 2021 de 10h à 18h.

Rendez-vous à la salle des fêtes de Molières afin de rencontrer nos producteurs et artisans locaux. > Buvette et restauration sur place.

> Stand école avec objets confectionnés par les enfants. +33 6 03 26 12 06 Les petits molières vous convient au marché de noël le dimanche 28 novembre 2021 de 10h à 18h.

Rendez-vous à la salle des fêtes de Molières afin de rencontrer nos producteurs et artisans locaux. > Buvette et restauration sur place.

> Stand école avec objets confectionnés par les enfants. Les petits Molières

Molières

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Molières Autres Lieu Molières Adresse Ville Molières lieuville Molières