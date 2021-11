Manthelan Manthelan Indre-et-Loire, Manthelan Marché de Noël Manthelan Manthelan Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Marché de Noël Manthelan, 11 décembre 2021, Manthelan. Marché de Noël Manthelan

2021-12-11 16:00:00 – 2021-12-11 21:00:00

Marché de Noël
2021-12-11 16:00:00 – 2021-12-11 21:00:00
Manthelan Indre-et-Loire

Au programme du marché de noël de Manthelan : Artisans et producteurs locaux, Foodtruck, balade à poney, boite aux lettres du Père Noël, Tartiflette et vin chaud proposés par les associations, animation musicale.

benedicte.tournemiche@manthelan.fr
+33 6 78 67 18 30
https://www.manthelan.fr/

