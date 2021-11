Marché de Noël Léguillac-de-l’Auche, 4 décembre 2021, Léguillac-de-l'Auche.

Marché de Noël Léguillac-de-l’Auche

2021-12-04 15:00:00 – 2021-12-04

Léguillac-de-l’Auche Dordogne Léguillac-de-l’Auche

RDV sur la place du village

15h : exposition d’artisans, de créateurs et de producteurs locaux.

Buvette sur place : vin chaud, café, crêpes, gâteaux…

Collecte par l’association « ça swing à Léguillac » de jouets, vêtements chauds, couvertures, au profit de « Soutien de la Dordogne » et « La Halte 24 ».

17h : visite du Père Noël.

19h : soirée concert au Bistro, restauration possible sur réservation 05 53 46 02 44.

Mairie 05 53 54 61 41

+33 5 53 54 61 41

mairie léguillac

Léguillac-de-l’Auche

dernière mise à jour : 2021-11-26 par Saint-Astier