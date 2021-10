Le Plessis-Belleville Le Plessis-Belleville Le Plessis-Belleville, Oise Marché de Noël Le Plessis-Belleville Le Plessis-Belleville Catégories d’évènement: Le Plessis-Belleville

Oise

Marché de Noël Le Plessis-Belleville, 18 décembre 2021, Le Plessis-Belleville. Marché de Noël Le Plessis-Belleville

2021-12-18 – 2021-12-19

Le Plessis-Belleville Oise Le Plessis-Belleville Rendez-vous le samedi 18 et dimanche 19 décembre pour le marché de Noël du Plessis-Belleville. Restauration sur place et bien d’autres stands vous attendent pour faire le plein de belles idées cadeaux pour Noël ! Informations au 06 71 93 46 80 Rendez-vous le samedi 18 et dimanche 19 décembre pour le marché de Noël du Plessis-Belleville. Restauration sur place et bien d’autres stands vous attendent pour faire le plein de belles idées cadeaux pour Noël ! Informations au 06 71 93 46 80 +33 6 71 93 46 80 Rendez-vous le samedi 18 et dimanche 19 décembre pour le marché de Noël du Plessis-Belleville. Restauration sur place et bien d’autres stands vous attendent pour faire le plein de belles idées cadeaux pour Noël ! Informations au 06 71 93 46 80 Pixabay

Le Plessis-Belleville

dernière mise à jour : 2021-10-25 par

Détails Catégories d’évènement: Le Plessis-Belleville, Oise Autres Lieu Le Plessis-Belleville Adresse Ville Le Plessis-Belleville lieuville Le Plessis-Belleville