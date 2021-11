Le Liège Le Liège Indre-et-Loire, Le Liège Marché de Noël Le Liège Le Liège Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Marché de Noël à Le Liège, Indre-et-Loire. Vente d'objets de décoration pour Noël : Sacs, corbeilles, tricots. Fabriqués par les adhérentes de l'Association l'Atelier. Date: 11 décembre 2021. Contact: deschampsjeanpierre@wanadoo.fr +33 2 47 59 52 29

