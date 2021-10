MARCHÉ DE NOËL La Roche-Neuville, 3 décembre 2021, La Roche-Neuville.

MARCHÉ DE NOËL Rue d’Anjou Loigné-sur-Mayenne La Roche-Neuville

2021-12-03 16:30:00 – 2021-12-03 Rue d’Anjou Loigné-sur-Mayenne

La Roche-Neuville Mayenne La Roche-Neuville

Le Marché de Noël aura lieu le vendredi 3 décembre 2021 à partir de 16h30, salle des fêtes de Loigné sur Mayenne (commune de La Roche-Neuville).

Sur place: vous trouverez des créateurs, des exposants, vente de saucissons, sapin de Noël en pré -commande, maquillage de Noël et bien sûr le Père Noël.

Côté restauration : il y aura rougail saucisses, fouées, vins chauds.

Et bien d’autres activités dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Marché de Noël de L’APE Loigné-Marigné à la salle des fêtes de Loigné-sur-Mayenne (commune de la Roche-Neuville)

apeloigne-marigne@hotmail.fr

Le Marché de Noël aura lieu le vendredi 3 décembre 2021 à partir de 16h30, salle des fêtes de Loigné sur Mayenne (commune de La Roche-Neuville).

Sur place: vous trouverez des créateurs, des exposants, vente de saucissons, sapin de Noël en pré -commande, maquillage de Noël et bien sûr le Père Noël.

Côté restauration : il y aura rougail saucisses, fouées, vins chauds.

Et bien d’autres activités dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Rue d’Anjou Loigné-sur-Mayenne La Roche-Neuville

dernière mise à jour : 2021-10-21 par