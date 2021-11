Joganville Joganville Joganville, Manche Marché de Noël Joganville Joganville Catégories d’évènement: Joganville

Manche

Marché de Noël Joganville, 4 décembre 2021, Joganville. Complexe Sportif Marcel Lechanoine Allée du Stade

2021-12-04 – 2021-12-05

Joganville Manche Joganville Restauration sur place – Nombreux lots à gagner.

– Samedi 10h : randonnée, samedi 21h : soirée karaoké.

– Dimanche 16h : visite du Père Noël.

Nombreux exposants, vente de sapins, animations sportives, concert, structure gonflable, défilé des Miss Valognaises. Organisé par Val’Espoir.

