Loire-Atlantique

MARCHÉ DE NOËL Herbignac, 20 novembre 2022, Herbignac. MARCHÉ DE NOËL Salle de Pompas et extérieur 1 rue du Mès Herbignac

2022-11-20 09:00:00 – 2022-11-20 18:00:00 Salle de Pompas et extérieur 1 rue du Mès

Marché artisanal et du terroir. Animation musique traditionnelle avec les Veuzous de la Presqu'île. Passage du Père-Noël à 11h30 et 16h, photo et distribution de bonbons. Restauration sur place, vin chaud, barbe à papa, chichis. Tombola.

contact.pompascsympa@gmail.com +33 6 07 47 62 76 http://www.pompascsympa.fr/

Salle de Pompas et extérieur 1 rue du Mès

