Les jeux du mercredi Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz, mercredi 17 avril 2024.

Les jeux du mercredi sont de retour au Musée du Pays de Retz situé à Villeneuve-en-Retz. C’est les vacances, on en profite en famille pour venir redécouvrir les jeux en bois d’autrefois !

Toute l’après-midi, en plus de la découverte des différentes collections et expositions incluses dans le prix de la visite, petits et grands pourront tester les différents jeux grandeur nature exposés dans le patio du Musée.

5 bonnes raisons de venir au Musée du Pays de Retz Venez-vous amuser en famille, rigoler et partager des moments vraiment sympas !

connaissez-vous le jeu de la grenouille, celui du roll-up, le fermez la boîte, ou le plateau d’équilibre ?

profitez des espaces thématiques pour découvrir des pièces d’archéologiques en argile d’un four à sel de l’époque gauloise

avez-vous déjà tenté d’écrire à l’ancienne avec une plume ?

savez-vous faire du vélo sur une draisienne du 19e siècle ?

essayer des répliques de casques et de chapeaux portés à l’époque de célèbres personnages qui ont marqué l’histoire locale ou venez-vous costumer en terribles vikings

Pratique

les jeux du mercredi seront proposés pendant les vacances de printemps et les 1er et 8 mai.

chaque enfant repartir avec un sachat de galettes de l’atelier St Michel

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 14:30:00

fin : 2024-04-17 18:30:00

Bourgneuf-en-Retz 6 rue des Moines

Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire apr@museedupaysderetz.fr

