La baule Avenue du Parc Lassalle La baule, Loire-Atlantique Marché de Noël – Guézy Avenue du Parc Lassalle La baule Catégories d’évènement: La baule

Loire-Atlantique

Marché de Noël – Guézy Avenue du Parc Lassalle, 5 décembre 2021, La baule. Marché de Noël – Guézy

Avenue du Parc Lassalle, le dimanche 5 décembre à 10:00

Traditionnel Marché de Noël avec des stands de gastronomie, arts créatifs, divers… Vente de vin chaud, chocolat, crêpes et gaufres sur place. Passage du Père-Noël vers 11h00 et 16h00.

Public

Traditionnel Marché de Noël avec des stands de gastronomie, arts créatifs, divers… Vente de vin chaud, chocolat, crêpes et gaufres sur place. Passage du Père-Noël vers 11h00 et 16h00. Avenue du Parc Lassalle Maison de quartier du Guézy 44500 La baule La baule Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-05T10:00:00 2021-12-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: La baule, Loire-Atlantique Autres Lieu Avenue du Parc Lassalle Adresse Maison de quartier du Guézy 44500 La baule Ville La baule lieuville Avenue du Parc Lassalle La baule