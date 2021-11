Anglet Anglet Anglet, Pyrénées-Atlantiques Marché de Noël franco-allemand Anglet Anglet Catégories d’évènement: Anglet

2021-12-10 – 2021-12-19

Anglet Pyrénées-Atlantiques La place des Cinq Cantons se métamorphose pour accueillir le 25ème Marché de Noël franco-allemand.

+33 5 59 03 77 01

