Marché de Noël 2021-12-04 – 2021-12-05

Fontaine-le-Dun Seine-Maritime Fontaine-le-Dun 22ème édition du Marché de Noël.

Animations, créateurs, producteurs.

A la salle André Bourvil le samedi de 14h à 19h et le dimanche de 10h à 18h. Entrée libre 22ème édition du Marché de Noël.

