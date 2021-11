Ernée Ernée Ernée, Mayenne MARCHÉ DE NOEL Ernée Ernée Catégories d’évènement: Ernée

Mayenne

MARCHÉ DE NOEL Ernée, 12 décembre 2021, Ernée. MARCHÉ DE NOEL Ernée

2021-12-12 – 2021-12-12

Ernée Mayenne Tartiflette sur place ou à emporter

Une quarantaine de créateurs et producteurs locaux.

Le Père Noël sera présent dès 11h L’amicale laïque d’Ernée est heureuse de vous retrouver pour son marché de Noël. +33 6 07 36 64 16 Tartiflette sur place ou à emporter

Une quarantaine de créateurs et producteurs locaux.

Le Père Noël sera présent dès 11h Ernée

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Ernée, Mayenne Autres Lieu Ernée Adresse Ville Ernée lieuville Ernée