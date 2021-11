Les Voivres Les Voivres Les Voivres, Vosges MARCHÉ DE NOEL ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE Les Voivres Les Voivres Catégories d’évènement: Les Voivres

Les Voivres Vosges Les Voivres Un Marché de Noël original, en pleine nature, face à l’étang Lallemand. Ecologique et solidaire il n’accueille que des exposants locaux présentant des objets faits main, des produits biologiques, écologiques, équitables ou de recyclage.

Avec la participation du groupe Les souricieuses Chansons drôles, fraîches et pas farouches! geoffrey.joly@odcvl.org +33 3 29 36 38 43 PIXABAY

