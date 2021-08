Lunéville Lunéville Lunéville, Meurthe-et-Moselle MARCHÉ DE NOËL DU PANIER DES FÉES Lunéville Lunéville Catégories d’évènement: Lunéville

MARCHÉ DE NOËL DU PANIER DES FÉES Lunéville, 20 novembre 2021, Lunéville. MARCHÉ DE NOËL DU PANIER DES FÉES 2021-11-20 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-21 17:00:00 17:00:00 Place de la 2ème Division de Cavalerie Commun sud du Château des Lumières

Lunéville Meurthe-et-Moselle Pour cette 11ème édition du “Marché de Noël”, organisé par l’association Le Panier des Fées, venez à la salle pédagogique du Château des Lumières durant les 3 jours sur Novembre. Vous y trouverez plusieurs idées de cadeaux : objets de décoration ou utiles à broder (donc personnalisable) ; tels que tabliers, nappes, décos de table, etc. Plus d’infos au 06 41 76 82 75 et par courriel à : lepanierdesfees@gmail.com. lepanierdesfees@gmail.com +33 6 41 76 82 15 Républicain Lorrain dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Détails Catégories d’évènement: Lunéville, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Lunéville Adresse Place de la 2ème Division de Cavalerie Commun sud du Château des Lumières Ville Lunéville lieuville 48.59444#6.49119