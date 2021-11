Vianne Vianne Lot-et-Garonne, Vianne Marché de Noël de Vianne Vianne Vianne Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Vianne

Marché de Noël de Vianne Vianne, 4 décembre 2021, Vianne. Marché de Noël de Vianne Vianne

2021-12-04 – 2021-12-05

Vianne Lot-et-Garonne Vianne Venez vivre la magie de Noël à Vianne !

Organisé par le Comité d’Animation de Vianne Calezun. Venez vivre la magie de Noël à Vianne !

Organisé par le Comité d’Animation de Vianne Calezun. +33 6 70 75 15 42 Venez vivre la magie de Noël à Vianne !

Organisé par le Comité d’Animation de Vianne Calezun. Comité d’Animation Vianne Calezun

Vianne

dernière mise à jour : 2021-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Vianne Autres Lieu Vianne Adresse Ville Vianne lieuville Vianne