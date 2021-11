Senlis Senlis Oise, Senlis Marché de Noël de Senlis Senlis Senlis Catégories d’évènement: Oise

2021-12-03 – 2021-12-05

Senlis Oise Senlis organise son marché de Noël sur la place et dans l’ancienne église St Pierre. Bijoux, soieries, jeux, décorations de Noël, arts de la table, artisanat, gourmandises… 70 exposants vous attendent, ainsi que des « food-trucks » pour combler les petits creux.

Inauguration le vendredi 3 décembre à 18h30 à l’église St Pierre avec la Batucada et un flashmob par le conservatoire de Danse de Senlis. Animations pendant le week-end:

-Stand de maquillage,

-Stand sculpteur de ballons,

-Traditionnelle photo avec le Père Noël le dimanche,

-Fanfares et déambulations, Horaires : vendredi de 15h à 20h, samedi et dimanche de 10h à 19h.

