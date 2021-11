Saint-Geoire-en-Valdaine Saint-Geoire-en-Valdaine Isère, Saint-Geoire-en-Valdaine Marché de Noël de Saint Geoire en Valdaine Saint-Geoire-en-Valdaine Saint-Geoire-en-Valdaine Catégories d’évènement: Isère

Saint-Geoire-en-Valdaine Isère Saint-Geoire-en-Valdaine Le marché de Noël de St Geoire en Valdaine vous attends nombreux tout au long du week-end. Au programme : fête des lumières, tours en calèche, tombola, illumination du sapin de noël, présence du Père Noël, vente de sapins, restauration et buvette. contact@unioneconomiquelocale-valdaine.org +33 6 12 17 41 29 Champet 107 voie du tissage Saint-Geoire-en-Valdaine

