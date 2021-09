Questembert Halles de Questembert Morbihan, Questembert Marché de Noël de Questembert Halles de Questembert Questembert Catégories d’évènement: Morbihan

du samedi 11 décembre au dimanche 12 décembre

Les motards de Quest’N’Bikes organise le marché de Noël sous les superbes Halles du 16ème siècle de la ville. Découvrez de nombreux stands, parmi lesquels peintures, bijoux, décorations de Noël, compositions florales, et aussi des produits alimentaires (crêpes, miel, fromages…). Réchauffez-vous avec un bon vin chaud. Le Père Noël est attendu dans la journée ! L’association Quest’n Bikes tient à préciser que depuis plus de 10 ans ce marché reste réservé principalement et de préférence sur une activité artisanale.

Plus de 70 exposants vous attendent. Venez flâner sous les halles et trouvez le cadeau idéal ! Halles de Questembert Halles 56220 Questembert Questembert Morbihan

2021-12-11T09:00:00 2021-12-11T19:00:00;2021-12-12T09:00:00 2021-12-12T19:00:00

