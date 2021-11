Palaiseau Palaiseau Essonne, Palaiseau Marché de Noël de Palaiseau Palaiseau Palaiseau Catégories d’évènement: Essonne

Palaiseau

Marché de Noël de Palaiseau Palaiseau, 3 décembre 2021, Palaiseau. Marché de Noël de Palaiseau Palaiseau

2021-12-03 17:00:00 17:00:00 – 2021-12-03 21:00:00 21:00:00

Palaiseau Essonne Palaiseau Essonne Rendez-vous au Marché de Noël de Palaiseau, du 3 au 5 décembre place de la Victoire, et arpentez les 32 chalets pour vous régaler les yeux et les papilles ! commerce@mairie-palaiseau.fr +33 1 69 31 93 07 https://ville-palaiseau.fr/ Palaiseau

dernière mise à jour : 2021-11-23 par Destination Paris-Saclay

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Palaiseau Autres Lieu Palaiseau Adresse Ville Palaiseau lieuville Palaiseau