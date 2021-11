Coux et Bigaroque-Mouzens Coux et Bigaroque-Mouzens Coux et Bigaroque-Mouzens, Dordogne Marché de Noël de Mouzens Coux et Bigaroque-Mouzens Coux et Bigaroque-Mouzens Catégories d’évènement: Coux et Bigaroque-Mouzens

Dordogne

Marché de Noël de Mouzens Coux et Bigaroque-Mouzens, 11 décembre 2021, Coux et Bigaroque-Mouzens. Marché de Noël de Mouzens Coux et Bigaroque-Mouzens

2021-12-11 – 2021-12-12

Coux et Bigaroque-Mouzens Dordogne Coux et Bigaroque-Mouzens L’Amicale Laïque de Mouzens vous invite à son marché de Noël.

Samedi 11 décembre de 14h à 18h et le lendemain dimanche 12 de 9h à18h…avec ce jour-là la présence du Père Noël!

Vous trouverez une sélection de cadeaux originaux parmi les exposants présents. Venez nombreux! L’Amicale Laïque de Mouzens vous invite à son marché de Noël.

Samedi 11 décembre de 14h à 18h et le lendemain dimanche 12 de 9h à18h…avec ce jour-là la présence du Père Noël!

Vous trouverez une sélection de cadeaux originaux parmi les exposants présents. Venez nombreux! L’Amicale Laïque de Mouzens vous invite à son marché de Noël.

Samedi 11 décembre de 14h à 18h et le lendemain dimanche 12 de 9h à18h…avec ce jour-là la présence du Père Noël!

Vous trouverez une sélection de cadeaux originaux parmi les exposants présents. Venez nombreux! amicale-laique-mouzens

Coux et Bigaroque-Mouzens

dernière mise à jour : 2021-11-14 par Périgord Noir Vallée Dordogne

Détails Catégories d’évènement: Coux et Bigaroque-Mouzens, Dordogne Autres Lieu Coux et Bigaroque-Mouzens Adresse Ville Coux et Bigaroque-Mouzens lieuville Coux et Bigaroque-Mouzens