Marché de Noël de La Clarté Perros-Guirec, 3 décembre 2021, Perros-Guirec.

Marché de Noël de La Clarté Perros-Guirec

2021-12-03 14:00:00 – 2021-12-05

Perros-Guirec Côtes d’Armor Perros-Guirec

Dans une ambiance festive et féérique, venez découvrir les quatre-vingts exposants (commerçants, artisans créateurs, associations) au marché de Noël de La Clarté. De nombreuses animations autour du thème de Noël vous seront aussi proposées.

Au programme :

Vendredi 3 décembre, marché de 14 h à 21 h avec, à 19 h 30, le défilé lumineux, à 20 h le feu d’artifice et à 20 h 30 l’embrasement des bûches.

Samedi 4 décembre, marché de 10 h à 21 h, avec à 14h la venue du Père Noël, concerts à 15 h, 16 h et 17 h, défilé lumineux à 19 h 30, spectacle son et lumière à 20 h, embrasement des bûches à 20 h 30.

Dimanche 5 décembre, marché de 10 h à 18 h, avec concerts à 11 h, 14 h 00 et 16 h 00 à la chapelle. Puis, embrasement des bûches à 17 h 30.

contact@animation-laclarte.com http://www.animation-laclarte.com/

