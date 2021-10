Marché de Noël de La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire, 11 décembre 2021, La Charité-sur-Loire.

Marché de Noël de La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire

2021-12-11 – 2021-12-12

La Charité-sur-Loire Nièvre

Le traditionnel Marché de Noël se tient comme chaque année dans le cadre exceptionnel des salles du Prieuré et dans le cloître. Plus de 70 exposants vous proposent des idées originales à mettre sous le sapin : décoration, alimentation, vins, bougies, bijoux, vêtements, cognac, restauration rapide, cadeaux, souvenirs…

Les visiteurs du marché trouveront des exposants, le comité des fêtes (vin chaud), le Père Noël (les photos prises avec le Père Noël pourront être achetées directement sur place) et un stand de l’association Qualité Charité (crêpes, bonbons,..) sur la Place du Général de Gaulle (Place de la Mairie)

La grande ferme sera installée dans le jardin des bénédictins.

Samedi 14 décembre : Spectacle déambulatoire avec 3 lutins et le traîneau du père Noël.

Deux passages auront lieu, un en bas et l’autre en haut de la ville + Concert des MadMen, de 17h à 19h, sur la place du Général de Gaulle.

Dimanche 15 décembre : Atelier danse et forme.

Durant le Marché de Noël, le centre ville sera piéton : samedi à partir de 14h et dimanche toute la journée (seulement la place du Général de Gaulle et le parvis de la mairie)

Accueil samedi et dimanche de 9h à 20h

asociationqualitecharite@gmail.com

La Charité-sur-Loire

