Marché de Noël de Fringuette Belin-Béliet, 3 décembre 2021, Belin-Béliet.

Marché de Noël de Fringuette Centre de tri de Fringuette 2 route d’Arcachon Belin-Béliet

2021-12-03 10:00:00 – 2021-12-05 18:00:00 Centre de tri de Fringuette 2 route d’Arcachon

Belin-Béliet Gironde

Fringuette organise son marché de Noël !

Retrouvez :

du prêt à porter homme / femme / enfant,

des chaussures homme et femme,

des accessoires et créations de l’atelier de couture,

des vêtements et accessoires hiver : bonnets, gants, écharpes, …

Fringuette organise son marché de Noël !

Retrouvez :

du prêt à porter homme / femme / enfant,

des chaussures homme et femme,

des accessoires et créations de l’atelier de couture,

des vêtements et accessoires hiver : bonnets, gants, écharpes, …

+33 5 56 88 10 76

Fringuette organise son marché de Noël !

Retrouvez :

du prêt à porter homme / femme / enfant,

des chaussures homme et femme,

des accessoires et créations de l’atelier de couture,

des vêtements et accessoires hiver : bonnets, gants, écharpes, …

fringuette

Centre de tri de Fringuette 2 route d’Arcachon Belin-Béliet

dernière mise à jour : 2021-11-15 par