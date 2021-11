Douarnenez Douarnenez Douarnenez, Finistère Marché de Noël de Domitys Douarnenez Douarnenez Catégories d’évènement: Douarnenez

Finistère

Marché de Noël de Domitys Douarnenez, 4 décembre 2021, Douarnenez. Marché de Noël de Domitys Voie Florence Arthaud Résidence Domitys Douarnenez

2021-12-04 11:00:00 – 2021-12-04 17:00:00 Voie Florence Arthaud Résidence Domitys

Douarnenez Finistère Douarnenez Bijoux, textile, Beauté, déco, Stand Téléthon et SNSM

Pass sanitaire demandé +33 2 98 98 60 00 Bijoux, textile, Beauté, déco, Stand Téléthon et SNSM

Pass sanitaire demandé Voie Florence Arthaud Résidence Domitys Douarnenez

dernière mise à jour : 2021-11-16 par OT PAYS DE DOUARNENEZ

Détails Catégories d’évènement: Douarnenez, Finistère Autres Lieu Douarnenez Adresse Voie Florence Arthaud Résidence Domitys Ville Douarnenez lieuville Voie Florence Arthaud Résidence Domitys Douarnenez