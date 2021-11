Auzelles Auzelles Auzelles, Puy-de-Dôme Marché de Noël d’Auzelles Auzelles Auzelles Catégories d’évènement: Auzelles

Puy-de-Dôme

Marché de Noël d'Auzelles Auzelles, 10 décembre 2021, Auzelles.

2021-12-10 15:30:00 15:30:00 – 2021-12-10

Auzelles Puy-de-Dôme Auzelles Producteurs et artisans locaux.

L’Auzelloise invitera le Père Noël pour la distribution de cadeaux aux jeunes auzellois p-dauphin@dauphin-strategies.com +33 6 17 84 52 86 Auzelles

dernière mise à jour : 2021-11-27 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez

