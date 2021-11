Andouillé Andouillé Andouillé, Mayenne MARCHÉ DE NOËL D’ANDOUILLÉ Andouillé Andouillé Catégories d’évènement: Andouillé

Mayenne

MARCHÉ DE NOËL D’ANDOUILLÉ Andouillé, 28 novembre 2021, Andouillé. MARCHÉ DE NOËL D’ANDOUILLÉ rue Emmanuel Dufourd Salle des Fêtes Andouillé

2021-11-28 – 2021-11-28 rue Emmanuel Dufourd Salle des Fêtes

Andouillé Mayenne Andouillé Un animateur sera présent pour faire gagner des lots des exposants

Pour 2021 , que de la restauration rapide, gâteaux de Noël , crêpes, Vin chaud …

Le Père Noël sera présent

