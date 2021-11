Conques-sur-Orbiel Conques-sur-Orbiel Aude, Conques-sur-Orbiel MARCHÉ DE NOËL Conques-sur-Orbiel Conques-sur-Orbiel Catégories d’évènement: Aude

Conques-sur-Orbiel Aude Conques-sur-Orbiel Une quarantaine d’exposants sont attendus pour le marché de Noël de l’Association des fêtes de Conques. Buvette sur place + plateau repas. Animation calèche. https://www.facebook.com/events/820189691986448 Conques-sur-Orbiel

