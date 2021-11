Colomby Colomby Colomby, Manche Marché de Noël Colomby Colomby Catégories d’évènement: Colomby

Manche

Marché de Noël Colomby, 5 décembre 2021, Colomby. Marché de Noël Foyer rural 32-30 Route des Avoines Colomby

2021-12-05 – 2021-12-05 Foyer rural 32-30 Route des Avoines

Colomby Manche Colomby Marché de noël Artisanal Prix emplacement: 5€ la table Marché de noël Artisanal Prix emplacement: 5€ la table +33 6 71 65 60 69 Marché de noël Artisanal Prix emplacement: 5€ la table Foyer rural 32-30 Route des Avoines Colomby

dernière mise à jour : 2021-11-20 par

Détails Catégories d’évènement: Colomby, Manche Autres Lieu Colomby Adresse Foyer rural 32-30 Route des Avoines Ville Colomby lieuville Foyer rural 32-30 Route des Avoines Colomby