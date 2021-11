Les Villedieu Les Villedieu Doubs, Les Villedieu Marché de noël Colmar -départ de Villedieu Les Villedieu Les Villedieu Catégories d’évènement: Doubs

2021-12-11 05:30:00 – 2021-12-11 23:00:00

Les Villedieu Doubs Les Villedieu EUR 34 34 Le comité des fêtes de Villedieu organise une journée au marché de Noel à Colmar.

Départ à 05h50 de Villedieu. Retour vers 23h.

Journée libre. Inscriptions avant le 30 nov. Possibilité de prendre une navette à 8€ la journée pour Riquewihr et/ou Kaysersberg. Navette gratuite du parking jusqu’au marché de Colmar.

