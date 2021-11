Marché de Noël Chessy-les-Prés, 4 décembre 2021, Chessy-les-Prés.

Marché de Noël Chessy-les-Prés

2021-12-04 14:00:00 – 2021-12-05 18:00:00

Chessy-les-Prés Aube Chessy-les-Prés

Samedi 4 et dimanche 5 décembre : CHESSY LES PRES – Marché de Noël aux Serres et Jardins du Val d’Armance (32 rue de Prévent, Mézières). Avec la présence de nombreux créateurs, artisans et producteurs locaux :

Les Serres et Jardins du Val d’Armance (compositions florales, sapin de noël) – La Belle et la Bulle (savonnerie artisanale) – Les ruchers de Maud (miel, pain d’épices) – La brasserie La Truite (brasserie de Butteaux, présente que le dimanche) – Ō déli’ss de Cécile (cake design, macarons, sablés, présente que le dimanche) – L’esprit Mystic (bien-être et minéraux, bijoux, pierres, encens) – Histoires de palettes – Leba Condon (céramiste) – La vannerie d’Othe (présent que le samedi) – Mptc… Sandra Lejeune (marqueterie de paille) – Les Champignons de Cussangy (champignons, conserve) – Champagne Moutard – Les Fourneaux d’Ysabel (foie gras, plats à emporter) – La Ferme des Abbesses (farine, huiles, lentilles) – M et Mme Mercier éleveurs de brebis (laine et articles en laine) – La Ferme Lorne (fromage Soumaintrain) – Les Fantaisies de Marie-Lu (création textile) – Mme Caillat Marie-Hélène (cartonnage, encadrement) – Jean-Pierre Léger (photographe animalier) – M. Puren David (céramiste) – M. Gauduchon Daniel (artiste peintre) – Les senteurs gourmandes d’Enea (bougies gourmandes) – Association de l’école d’Ervy-le-Châtel (vente des créations des élèves, vin chaud, marrons chauds, pâtisseries).

Restauration du dimanche midi : Les fourneaux d’Ysabel. Vente de sapin de Noël sur place. Lieu couvert et chauffé. Entrée gratuite : samedi 14h-18h, dimanche 10h-18h. Masque obligatoire. Contact : +33 (0)3 25 76 09 61

+33 3 25 76 09 61

Samedi 4 et dimanche 5 décembre : CHESSY LES PRES – Marché de Noël aux Serres et Jardins du Val d’Armance (32 rue de Prévent, Mézières). Avec la présence de nombreux créateurs, artisans et producteurs locaux :

Les Serres et Jardins du Val d’Armance (compositions florales, sapin de noël) – La Belle et la Bulle (savonnerie artisanale) – Les ruchers de Maud (miel, pain d’épices) – La brasserie La Truite (brasserie de Butteaux, présente que le dimanche) – Ō déli’ss de Cécile (cake design, macarons, sablés, présente que le dimanche) – L’esprit Mystic (bien-être et minéraux, bijoux, pierres, encens) – Histoires de palettes – Leba Condon (céramiste) – La vannerie d’Othe (présent que le samedi) – Mptc… Sandra Lejeune (marqueterie de paille) – Les Champignons de Cussangy (champignons, conserve) – Champagne Moutard – Les Fourneaux d’Ysabel (foie gras, plats à emporter) – La Ferme des Abbesses (farine, huiles, lentilles) – M et Mme Mercier éleveurs de brebis (laine et articles en laine) – La Ferme Lorne (fromage Soumaintrain) – Les Fantaisies de Marie-Lu (création textile) – Mme Caillat Marie-Hélène (cartonnage, encadrement) – Jean-Pierre Léger (photographe animalier) – M. Puren David (céramiste) – M. Gauduchon Daniel (artiste peintre) – Les senteurs gourmandes d’Enea (bougies gourmandes) – Association de l’école d’Ervy-le-Châtel (vente des créations des élèves, vin chaud, marrons chauds, pâtisseries).

Restauration du dimanche midi : Les fourneaux d’Ysabel. Vente de sapin de Noël sur place. Lieu couvert et chauffé. Entrée gratuite : samedi 14h-18h, dimanche 10h-18h. Masque obligatoire. Contact : +33 (0)3 25 76 09 61

Chessy-les-Prés

dernière mise à jour : 2021-11-13 par