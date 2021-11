Cessey Cessey Cessey, Doubs Marché de Noël Cessey Cessey Catégories d’évènement: Cessey

Doubs

Marché de Noël Cessey, 5 décembre 2021, Cessey. Marché de Noël Place de la Mairie 23, grande Rue Cessey

2021-12-05 – 2021-12-05 Place de la Mairie 23, grande Rue

Cessey Doubs Cessey Venez profiter du premier marché de Noël organisé dans la commune avec la venue du Père Noël, des tours en calèche et plusieurs exposants !

Petite restauration et vin chaud. +33 3 81 63 86 34 Venez profiter du premier marché de Noël organisé dans la commune avec la venue du Père Noël, des tours en calèche et plusieurs exposants !

Petite restauration et vin chaud. Place de la Mairie 23, grande Rue Cessey

dernière mise à jour : 2021-11-28 par

Détails Catégories d’évènement: Cessey, Doubs Autres Lieu Cessey Adresse Place de la Mairie 23, grande Rue Ville Cessey lieuville Place de la Mairie 23, grande Rue Cessey