Marché de Noël Cadaujac, 5 décembre 2021, Cadaujac. Marché de Noël Place de l’Eglise 3 place de l’Eglise Cadaujac

2021-12-05 – 2021-12-05 Place de l’Eglise 3 place de l’Eglise

Cadaujac Gironde Cadaujac Le marché de Noël aura lieu sur la place de l’Église avec au programme :

– stands des commerçants (produits inédits, originaux, régionaux,

productions artisanales en lien avec

les fêtes de fin d’année)

– nombreuses animations (gratuites) :

• stand maquillage et ballons sculptés,

• parcours de sulkys à pédale,

• chansons d’antan avec orgue de barbarie,

• vin chaud (offert par la municipalité),

• balade en calèche du Père Noël

Place de l’Eglise 3 place de l’Eglise Cadaujac

