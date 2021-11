Marché de Noël Broons, 5 décembre 2021, Broons.

Marché de Noël Broons

2021-12-05 – 2021-12-05

Broons Côtes d’Armor Broons

Au programme :

– Lecture pour les enfants de 0/5 ans et 6 et + sur le thème de Noël

– Balade en calèche

– Maquillage

– Artisanat local, alimentaires, confiseries, fait main…

– Stand photo avec le père Noël

– Tombola

– Dégustation d’huîtres

et d’autres surprises

marchedenoelbroons@gmail.com http://sites.google.com/site/apelouisebriand

Broons

dernière mise à jour : 2021-11-08 par