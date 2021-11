Bourbon-Lancy Bourbon-Lancy Bourbon-Lancy, Saône-et-Loire Marché de Noël Bourbon-Lancy Bourbon-Lancy Catégories d’évènement: Bourbon-Lancy

Saône-et-Loire

Marché de Noël Bourbon-Lancy, 4 décembre 2021, Bourbon-Lancy. Marché de Noël Place Marc Goutheraut Complexe Marc Goutheraut Bourbon-Lancy

2021-12-04 10:00:00 – 2021-12-05 18:30:00 Place Marc Goutheraut Complexe Marc Goutheraut

Bourbon-Lancy Saône-et-Loire 13 13 EUR Nombreux stands de fabrication artisanale, bijoux, objets en bois, démonstration de fabrication stylos en bois, petits objets de noël, décoration de noël, idées cadeaux pour noël, stand ‘Parfums Jardin de France”, vêtements chaussures, produits du terroir, charcuterie fine, fromage, miel, vin, champagne… Atelier pour enfants : la Fabrique du père noël, sculpteurs ballons le samedi, dimanche mascotte noopy le lapin.

Restauration : samedi, repas poule au riz, fromage, dessert, eau et café ; prix des repas reversés au Téléthon en intégralité. Dimanche : bœuf bourguignon, purée, fromage, dessert, eau et café. Cuisine “Maison”. andre.bernard28@orange.fr +33 3 85 89 13 35 Nombreux stands de fabrication artisanale, bijoux, objets en bois, démonstration de fabrication stylos en bois, petits objets de noël, décoration de noël, idées cadeaux pour noël, stand ‘Parfums Jardin de France”, vêtements chaussures, produits du terroir, charcuterie fine, fromage, miel, vin, champagne… Atelier pour enfants : la Fabrique du père noël, sculpteurs ballons le samedi, dimanche mascotte noopy le lapin.

Restauration : samedi, repas poule au riz, fromage, dessert, eau et café ; prix des repas reversés au Téléthon en intégralité. Dimanche : bœuf bourguignon, purée, fromage, dessert, eau et café. Cuisine “Maison”. Place Marc Goutheraut Complexe Marc Goutheraut Bourbon-Lancy

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Bourbon-Lancy, Saône-et-Loire Autres Lieu Bourbon-Lancy Adresse Place Marc Goutheraut Complexe Marc Goutheraut Ville Bourbon-Lancy lieuville Place Marc Goutheraut Complexe Marc Goutheraut Bourbon-Lancy